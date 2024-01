Maxi deduzione per incremento occupazionale, criticità interpretative

In attesa della piena attuazione della legge delega di riforma fiscale, il Dlgs 216/2023, attuativo del primo modulo della riforma, ha introdotto per il corrente anno un incentivo a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni che realizzino un incremento occupazionale. Le modalità applicative del beneficio suscitano, tuttavia, alcune criticità interpretative.



Premessa

L’articolo 4, Dlgs 216/2023 prevede una sorta di misura «ponte» in attesa della piena attuazione della norma di delega per la riforma tributaria contenuta nella legge 111/2023, secondo la quale (articolo 6, comma 1) nell’esercizio della delega «il Governo procede alla riduzione dell’aliquota dell’Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni».

Più in particolare, si prevede una maggiorazione del costo del lavoro ammesso...