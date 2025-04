Mini contratti di sviluppio per le tecnologie strategiche

Con il mese di aprile si chiude la possibilità per presentare domanda su misure di particolare rilevanza per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la formazione del personale. Nel contempo sono operativi anche i bandi Simest che hanno visto un’impennata delle richieste dal 25 marzo scorso, dopo le modifiche apportate. Sono in scadenza, e in alcuni casi le risorse sono già al limite dell’esaurimento, il Fondo per la transizione industriale, il Fondo nuove competenze e i Contratti di sviluppo...

