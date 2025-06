Modelli 231, l’addio dell’elusione valorizza le scelte delle imprese

La recente costituzione del Gruppo di lavoro per la riforma del Dlgs 231/2001 presso il ministero della Giustizia ha riportato al centro del dibattito alcuni temi di interesse, tra cui quello afferente all’elusione fraudolenta del Modello, una delle condizioni individuate dall’articolo 6 per l’esonero da responsabilità dell’ente per il reato commesso dal soggetto apicale.

Per la seconda sentenza Impregilo (Cassazione penale, 23401/2022) l’elusione fraudolenta non coincide con la frontale violazione...