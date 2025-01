Modelli Isa in linea con l’aggiornamento dei codici Ateco

Pubblicate in bozza le nuove versioni dei modelli Isa 2025 redditi 2024. Si tratta però solo di alcuni modelli (non tutti) con le relative istruzioni ancora in modalità provvisoria. Il tutto in attesa dell’approvazione del relativo decreto che ne convaliderà la versione ufficiale. In particolare si tratta di:

14 modelli riguardanti il gruppo commercio

14 modelli riguardanti il gruppo manifatture

15 modelli riguardanti il gruppo servizi

13 modelli riguardanti il gruppo professionisti.

Per il settore agricoltura al momento non è presente alcun modello, né alcuna istruzione.

Non sono tuttavia disponibili né le istruzioni parte generale, né quelle specifiche per i quadri A, F ...