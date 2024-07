Ne bis in idem sostanziale, criteri incerti per la riduzione della sanzione

L'articolo 21-ter, introdotto all'interno del Dlgs n. 74/2000 dal Dlgs n. 87/2024 riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, prevede un meccanismo di compensazione tra sanzioni amministrativa e penale che impone, nella determinazione della sanzione irrogata successivamente, di tenere conto di quella già applicata.

Il principio del ne bis in idem

Il principio del ne bis in idem può essere esaminato sotto due profili: dal punto di vista processuale, esso mira a impedire la celebrazione di due processi per il medesimo fatto mentre, visto dal lato sostanziale, ha lo scopo di evitare di punire un soggetto due volte per un medesimo fatto. Attraverso il suo utilizzo s'intende tutelare l'autore del fatto illecito non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena ma anche contro la prospettiva di subire un secondo processo per il...