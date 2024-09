Nel consolidato fiscale i costi devono seguire l’inerenza

In tema di reddito d’impresa è importante segnalare che, recentemente, la Cassazione – con l’ordinanza 17433 del 25 giugno scorso – è intervenuta su un tema dibattuto che riguarda l’ammissibilità dello spostamento di oneri tra società incluse nel medesimo consolidato fiscale nazionale, considerando che con queste operazioni non varia l’imponibile di gruppo e quindi non vi alcun danno per l’Erario ai fini Ires.

I costi di consulenza

e controllo

Il caso trattato riguardava la ripresa di costi non sufficientemente documentati che derivavano...