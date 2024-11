Nel ravvedimento speciale pagamento a carico dei soci

Sanatoria speciale per gli anni pregressi complessa per i soggetti trasparenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. La scelta di tenere distinti i versamenti della società e dei soci operata dal regolamento n. 403886 delle Entrate del 4 novembre, pone, infatti, dei problemi operativi non banali.

Il momento di perfezionamento del ravvedimento...