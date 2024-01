Non imponibile in Italia il denaro donato dall’estero da un non residente

Non è soggetta a imposizione in Italia la donazione disposta da una persona non residente in Italia a favore di donatario residente in Italia, se il denaro oggetto della donazione si trova all’estero al momento della donazione e viene bonificato in Italia in conseguenza della donazione.

È ciò che l’agenzia della Entrate scrive nella risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, con riferimento al caso di una donazione stipulata in Svizzera tra una zia (residente in Svizzera) e un nipote (residente...