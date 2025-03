Onlus e Aps, al via le iscrizioni per il cinque per mille 2025

Al via la possibilità per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025. Una chance consentita fino al 10 aprile 2025. Nessun adempimento è invece richiesto alle Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2025, pubblicato mercoledì 12 marzo sul sito dell’agenzia delle Entrate, e alle Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Le tempistiche

Per accedere al contributo, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, devono presentare domanda all’agenzia delle Entrate. Per quest’anno, la finestra temporale si è aperta giovedì 13 marzo e si chiuderà giovedì 10 aprile. Stesso calendario per le associazioni sportive dilettantistiche: sono tenute a presentare la domanda sia le Asd di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

La domanda

Le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. Per le Asd il software per l’iscrizione è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia). Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo «8115»).

Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi

Entro il 20 aprile 2025 l’agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2025 - dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega - alla direzione regionale dell’agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2025 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.

Le regole per gli altri enti

Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore presentano la domanda al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, gli enti della ricerca scientifica al ministero dell’Università e della ricerca e gli enti della ricerca sanitaria al ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.