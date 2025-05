Organismo di vigilanza, servono risorse adeguate e un’attività efficace

Sandro Guerra

L’effettività dei controlli dell’organismo di vigilanza non si misura solo sulla carta: lo sottolinea la sesta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 4535 depositata il 4 febbraio 2025 che, pronunciandosi su un’ordinanza cautelare interdittiva emessa ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del Dlgs 231/2001 e confermata dal tribunale del riesame, ha ribadito che un organismo non può essere dotato di personale e risorse inadeguate e che un’esistenza formale non basta a neutralizzare...