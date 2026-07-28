Premi fedeltà per le partite Iva che rinnovano il concordato preventivo biennale (Cpb) con il Fisco. Più tempo fino al 31 dicembre 2026 per la certificazione del Tcf (tax contro framework) come chiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 luglio). Sanzioni ridotte per gli errori più veniali commessi nel collegamento tra Pos e registratori telematici. Sono tre delle possibili modifiche destinate a entrare nel decreto Omnibus correttivo dei precedenti decreti ...
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