L’ingresso delle nuove generazioni nella proprietà e nella governance delle aziende di famiglia è una decisione delicata, che coinvolge non solo aspetti economici, ma anche equilibri familiari e prospettive di sviluppo dell’impresa. Tale situazione non dovrebbe essere affrontata quando diventa inevitabile, ma quando l’imprenditore è ancora nelle condizioni di scegliere e guidare il futuro della propria impresa, individuando un percorso condiviso per definire i futuri ruoli gestionali della nuova ...

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