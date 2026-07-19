Dalla scelta del tipo di operazione al closing, passando per la disamina degli strumenti strumenti (come trust o family office), per finire con l’abuso del diritto: sono qui raccolte le puntate della serie dedicata ai profili del passaggio generazionale pubblicata sul Sole 24 Ore del lunedì, coordinata da Primo Ceppellini e Roberto Lugano.

Imposte

Holding, la strada per separare proprietà e gestione dell’impresa

Più semplice pianificare le modifiche e disciplinare i rapporti tra i rami familiari

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Imposte

La riorganizzazione societaria prepara (anche) alle operazioni M&A

Razionalizzare la struttura riduce le complessità della futura due diligence. L’attività preliminare assume rilievo nei più ampi progetti di pianificazione successoria

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Holding, la strada per separare proprietà e gestione dell’impresa - di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Finanza

Analisi personalizzata con mix di strumenti giuridici e organizzativi

Post trasferimento conta la governance: la qualità del processo decisionale

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Forme, patrimoni e alleanze: imprese al test della successione - di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Finanza

Forme, patrimoni e alleanze: imprese al test della successione

La soluzione deve incrociare criteri di valutazione economica e variabile fiscale. Tre le grandi scelte: cessione a terzi, subentro degli eredi, unione con altre realtà

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Analisi personalizzata con mix di strumenti giuridici e organizzativi - di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
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