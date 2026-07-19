Dalla scelta del tipo di operazione al closing, passando per la disamina degli strumenti strumenti (come trust o family office), per finire con l’abuso del diritto: sono qui raccolte le puntate della serie dedicata ai profili del passaggio generazionale pubblicata sul Sole 24 Ore del lunedì, coordinata da Primo Ceppellini e Roberto Lugano.
Holding, la strada per separare proprietà e gestione dell’impresa
Più semplice pianificare le modifiche e disciplinare i rapporti tra i rami familiari
La riorganizzazione societaria prepara (anche) alle operazioni M&A
Razionalizzare la struttura riduce le complessità della futura due diligence. L’attività preliminare assume rilievo nei più ampi progetti di pianificazione successoria
Analisi personalizzata con mix di strumenti giuridici e organizzativi
Post trasferimento conta la governance: la qualità del processo decisionale
Forme, patrimoni e alleanze: imprese al test della successione
La soluzione deve incrociare criteri di valutazione economica e variabile fiscale. Tre le grandi scelte: cessione a terzi, subentro degli eredi, unione con altre realtà