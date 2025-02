Per le commesse su più anni doppia gestione in dichiarazione

Lavori in corso su ordinazione, il riallineamento del fisco alle risultanze contabili viaggia in due tempi. Il Dlgs 192/2024 prevede, già dal 2024, la rilevanza, per la determinazione dell’imponibile, degli importi iscritti in bilancio secondo i principi contabili, anche se diversi da quelli fiscali, ma per i lavori che erano in corso al 31 dicembre 2023 resta il doppio binario fino al completamento. Nella chiusura del bilancio 2024, occhi puntati sulla distinzione tra le commesse, regolate dal documento...

