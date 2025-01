Per l’adeguatezza non basta il controllo dei segnali di crisi

Il monitoraggio della gestione aziendale guarda al futuro; non solo per prevenire la crisi, ma anche per migliorare i risultati dell’impresa.

Gli assetti organizzativi dell’impresa non possono limitarsi a verificare con regolarità gli indicatori previsti dal Codice della crisi; il giudizio di adeguatezza, infatti, deve riguardare anche la funzionalità a garantire una corretta gestione dell’impresa sana (le carenze possono tradursi, infatti, in gravi irregolarità anche senza alcun segnale di crisi)....