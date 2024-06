Per tutelare la forma non basta una fotografia

Per tutelare in giudizio un marchio di forma allegare immagini non è sufficiente, perché è necessario anche descrivere verbalmente gli elementi che lo caratterizzano. Lo ha affermato la sezione imprese del Tribunale di Brescia (decisione del 18 marzo 2024) secondo la quale la mancanza di una descrizione puntuale che indichi quali sono le caratteristiche estetiche che rendono la forma riconoscibile sul mercato, impedisce che si instauri un contraddittorio corretto e sposta sul giudice il compito di...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi