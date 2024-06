Piani di ristrutturazione omologati, possibile la cessione d’azienda

Il piano di ristrutturazione omologato (Pro) deve necessariamente prevedere la continuità aziendale, che può essere diretta o indiretta. Non sono ammesse proposte concorrenti e sarà invece possibile la transazione fiscale.

Sono le principali novità previste in materia di Pro dallo schema di decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10 giugno scorso.

Viene chiarito che il Pro non può avere scopo meramente liquidatorio (in dottrina...