Planimetrie catastali online, è possibile delegare l’agente immobiliare

Una delega per consentire all’agente immobiliare di fiducia di consultare online e in completa autonomia le planimetrie catastali. È il nuovo servizio web messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate che agevolerà il lavoro degli intermediari immobiliari. Da oggi infatti, chi vuole vendere o affittare potrà presentare una delega – sottoscritta dal titolare dell’immobile sulla propria area riservata delle Entrate via Pc, tablet o smartphone – per permettere all’agente immobiliare incaricato di ...