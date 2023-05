Precompilata, dalle cure oltreconfine alla mensa gestita dai privati: le spese che non compaiono di Marcello Tarabusi

Link utili Scheda: Modello 730/2023, come cambiano le detrazioni Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini Riviste

Come fare per Al via il 730, nella precompilata anche spese per canoni di locazione e corsi post diploma

L’obbligo di invio dei dati non si applica a tutti i fornitori di beni e servizi detraibili, quindi alcuni importi andranno inseriti manualmente modificando la dichiarazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









Le spese della mensa scolastica erogata da appaltatori privati, pur essendo detraibili, non compaiono nella precompilata. Lo stesso vale per altri oneri, perché l’obbligo di invio dei dati non si applica a tutti i fornitori di beni e servizi detraibili.

Chi consulta i dati disponibili dal 2 maggio sull’area riservata del sito della precompilata può avere la sorpresa di non trovare alcune spese, o di vedersene altre – pur regolarmente trasmesse ed acquisite – escluse dal calcolo.

Il nodo delle polizze stipulate ante 2022

Ad esempio, le ...