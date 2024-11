Preliminare di cessione quote, per dottrina e giurisprudenza registro "fisso" anche con caparra

La dottrina e la giurisprudenza (di merito e di legittimità), disattendendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, ritengono che i contratti preliminari di compravendita di quote societarie vadano tassati con l'imposta di registro applicata in misura fissa, anche in relazione agli eventuali importi erogati a titolo di caparra, nel presupposto che l'atto finale non possa avere una tassazione superiore a quello preliminare.