Preliminare, proroga da trascrivere entro un anno dalla scadenza della stipula

Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare trascritto nei registri immobiliari convengano di prorogare la data di stipula del contratto definitivo, rispetto a quella originariamente stabilita nel preliminare, la trascrizione del preliminare perde efficacia se il contratto modificativo non è trascritto entro un anno dalla data originariamente prevista nel preliminare per la stipula del contratto definitivo; in ogni caso, inoltre, la trascrizione del preliminare perde efficacia con il decorso...