Procedure concorsuali competitive, più spazio al giudice delegato

Liquidare un bene in sede concorsuale ha per obiettivo, da un lato, massimizzare il vantaggio per i creditori e, dall’altro, assicurare la partecipazione di tutti i potenziali interessati, obiettivi riassunti nel postulato della competitività delle vendite coattive.

Il Codice della crisi ha inteso ridimensionare, sotto questo profilo, i poteri del curatore, eliminando la previsione dell’articolo 107, comma 4, della legge fallimentare, che prevedeva la facoltà di sospendere ex post la vendita ogni ...