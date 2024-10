Professionisti, per gli immobili resta la disparità tra acquisto e leasing

Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, non è ammessa alcuna deduzione delle quote di ammortamento relative agli immobili strumentali per l’esercizio di arti e professione acquistati a partire dal 1° gennaio 2010. A ribadirlo è la risposta all’interpello 907–758/2024 della direzione regionale delle Entrate (Dre) del Veneto.

Gli interventi normativi

La tassazione...