Ravvedimento speciale, sanatoria aperta anche per le società con esercizi infrannuali

Ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 al rush finale. Scade lunedì 31 marzo il termine per poter definire una o più annualità comprese nel perimetro definito dall’articolo 2-quater del Dl 113/2024 per i soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) entro lo scorso 31 ottobre (o 12 dicembre 2024 con integrativa).

In relazione all’adempimento in questione l’agenzia delle Entrate non ha rilasciato alcuna circolare esplicativa. Vediamo con ordine di riepilogare le principali...