Per contestare, nel corso del processo penale, l’inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite in una verifica fiscale, perché non sono state assicurate le garanzie difensive, occorre individuare l’incidenza delle parti inutilizzabili rispetto alle prove residuali dell’accusa. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 3733 depositata il 29 gennaio.

