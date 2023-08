Redditi 2023, nel quadro RS la riduzione delle perdite utilizzate nell’accertamento di Giorgio Gavelli









Nel quadro RS del modello Redditi 2023 compare un nuovo rigo – RS46 per il modello delle società di capitali, RS11 per quello delle persone fisiche – destinato a monitorare l’utilizzo (su richiesta del contribuente) delle perdite a scomputo dei redditi accertati e che, proprio per tale motivo, non possono più essere riportate e fruite attraverso il modello dichiarativo.

La novità non si deve a una norma recente, ma era stata segnalata sin dal 2016, per effetto della modifica apportata dall’articolo...