Regime del registrato: scelta libera per i ricavi per le fatture “a cavallo”

Nell’applicazione della contabilità semplificata, che segue il regime di cassa ancorché non puro, il contribuente può scegliere di aderire al regime del registrato, di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, ma per le fatture a cavallo l’agenzia delle Entrate, dopo una risposta alquanto “problematica” fornita in occasione di Telefisco 2025, è ritornata sui propri passi con una successiva Faq.

Il regime del registrato

L’articolo 18 del Dpr 600/1973 rubricato «Contabilità semplificata per le imprese minori» prevede...