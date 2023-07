Rimborsi Iva,entro il 31 luglio il TR del secondo trimestre: niente visto con il regime premiale Isa di Federico Gavioli

Entro lunedì 31 luglio occorre presentare, esclusivamente con modalità telematiche, il modello Iva TR al fine di richiedere l’utilizzo in compensazione o il rimborso dell’Iva maturato nel secondo trimestre 2023. Per i soggetti che applicano gli Isa e che conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono previsti una serie di benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti...