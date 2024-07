Un aspetto da attenzionare in tema di erogazioni liberali al Terzo settore riguarda le corrette modalità di riporto delle eccedenze non interamente dedotte, in base a quanto previsto dall’articolo 83, comma 2, del Codice del Terzo settore (Cts).

Sul punto, infatti, l’ampia formulazione della norma potrebbe generare incertezze interpretative sull’oggetto...