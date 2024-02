Rischio abuso con il trasferimento dello studio nella casa ristrutturata con il superbonus

La domanda Un professionista il 21 febbraio 2022 sposta la sede della propria attività (abitazione) in altro luogo. Il 14 aprile 2022 (Cilas depositata) iniziano i lavori del superbonus 110% con cessione del credito presso il condominio dove era ubicata l’attività di cui sopra (spese deducibili al 100%). Inl 4 aprile 2023 viene depositata la data di fine lavori Superbonus 110%.Il professionista può trasferire nuovamente la sede dell’attività di nuovo nella propria abitazione (uso promiscuo articolo 54, comma 2, del Tuir)?

La risposta al quesito è negativa. Non si può infatti escludere la possibile contestazione di condotta abusiva ex articolo 10-bis della legge 212/2000 per sussistenza di un vantaggio indebito. Risulta infatti di immediata evidenza che il professionista, al fine di non vedersi riconosciuto il beneficio fiscale in misura dimezzata, ha appositamente spostato e ritrasferito la sede della propria attività.

Il quesito è arrivato al Forum Telefisco dedicato all’evento che si è svolto il 1° febbraio. Non ...