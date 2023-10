Ritenuta sui canoni a non residenti, la territorialità non si estende alla piattaforma continentale di Andrea Costante e Andrea Savino

Link utili Cgt secondo grado Emilia Romagna, sentenza 890/6/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Per l’applicazione della ritenuta sui canoni corrisposti a non residenti il presupposto della territorialità deve essere inteso come circoscritto fino al mare territoriale (entro le 12 miglia marine), mentre non può estendersi sin anche a comprendere la piattaforma continentale (entro le 200 miglia marine). È il principio di diritto che si evince dalla sentenza 890/6/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, la quale ha dichiarato illegittimo l’avviso di...