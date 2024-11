Ritenute dei dipendenti, il ravvedimento riduce le sanzioni per versamento tardivo

La domanda

La presente per richiedere un chiarimento in merito al tardivo versamento del sostituto d’imposta di ritenute erariali – redditi lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale. Una società ha effettuato il versamento di ritenute Irpef (tributo 1001), addizionali regionali (tributo 3802) e addizionali comunali (tributi 3847 e 3848) del luglio 2023 il 30 agosto 2023 anziché il 21 agosto 2023 senza versare interessi e sanzioni). La società vuole ravvedere e quindi versare gli interessi e le sanzioni. Gli interessi saranno conteggiati con la seguente formula: Imposta x Tasso legale d’interesse pari al 5% x giorni di ritardo 9/36500. La misura della sanzione invece non essendo stata versata al momento del pagamento delle imposte (e quindi il 30 agosto 2023), deve essere calcolata al 3,75% (dal 91° giorno ed entro la data di presentazione della dichiarazione) oppure allo 0,90% (0,10% per 9 giorni di ritardo) ?

P. S. TO