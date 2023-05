Rivalutazione dei terreni, l’opzione non è rettificabile: non rileva il «cambio» sull’edificabilità dell’area di Alessandra Caputo e Marcello Valenti









L’opzione per la rideterminazione del valore di quote e terreni è una manifestazione di volontà irretrattabile, pertanto non può essere rettificata. Lo ha chiarito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 267 dello scorso 24 marzo.

La normativa e la vicenda

La disciplina in questione è quella prevista originariamente dalla legge 448/2001 e poi oggetto di numerose proroghe, che consente di rideterminare il costo storico di partecipazioni e terreni in misura pari a quello che risulta...