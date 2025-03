Riversamento crediti d’imposta: tempo fino al 3 giugno 2025

Attraverso il decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, entrato in vigore il 25 marzo 2025, contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, viene anche riaperto il termine per il riversamento dei crediti d’imposta su ricerca e sviluppo fino al 3 giugno 2025

La procedura di riversamento

