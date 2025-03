Schema d’atto anche senza proposta di acquiescenza

La domanda Ho ricevuto uno schema d’atto per Irpef e Irap ex articolo 6 bis della legge 212/2000 privo dell'opzione di acquiescenza ex articolo 15, Dlgs 298/97; l’operato dell’ufficio è corretto? Potrò comunque avvalermi del pagamento ridotto delle sanzioni? Devo attendere la notifica dell’avviso di accertamento o posso procedere con il versamento delle imposte dovute attraverso il ravvedimento operoso (con contestuale invio di una dichiarazione integrativa tardiva)?

R. N. - Caserta

Con rifermento al primo quesito, si conferma la correttezza della procedura seguita dall’ufficio. Si fa rilevare, infatti, che l'articolo 6 bis della legge 212/2000, introdotto dal Dlgs 219/2023 prevede, per gli atti autonomamente impugnabili emessi a decorrere dal 30 aprile 2024 (salvo le eccezioni di legge) e per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali come l’Imu), l’obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente, a pena di annullabilità dell’atto secondo la seguente...