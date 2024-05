Scioglimento, il deposito presso il Registro imprese non termina l’attività

Il criterio di valutazione dello stato di insolvenza da applicare alla società iscritta nel Registro delle imprese è quello valevole per le società in attività e non quello proprio delle società in liquidazione se alla delibera di scioglimento e liquidazione non sia sta ancora data la prescritta pubblicità presso lo stesso Registro delle imprese. Lo afferma la prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 12156 del 6 maggio scorso, che ha confermato la dichiarazione di fallimento...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi