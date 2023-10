Scissione di società extraUe neutrale ai fini fiscali di Andrea Basi e Raul-Angelo Papotti

Link utili Scheda: Le operazioni Extra-UE Alberto Russo, Leo De Rosa Dottrina









La scissione fra società extra-comunitarie è un’operazione fiscalmente neutrale in Italia qualora siano rispettati i principi formulati dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 470/E del 2008 e più volte richiamati anche in altri documenti di prassi (risposte a interpello n. 873/2021; n. 65/2023 e n. 294/2023) in tema di fusioni fra società cui non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 178 a 181 del Tuir; norme che disciplinano le operazioni straordinarie in ambito comunitario...