Secondo acconto a rate anche per cedolare secca, Ivie e Ivafe di Stefano Vignoli

Link utili Acconti, rinvio a gennaio ma non per tutti Monia Giorgi, Gianluca Mattioli, Claudio Sabbatini Riviste









Con l’approssimarsi del termine per il versamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2023 è opportuno verificare chi può effettivamente beneficiare del maggior termine del 16 gennaio 2024 che permette di accedere anche al versamento rateale in 5 rate mensili maggiorate del 4% annuo a titolo di interessi.

Proroga e rateizzo non sono state introdotte a regime in quanto lettera della norma ( articolo 4 del Dl 145/2023) precisa che il differimento riguarda soltanto il periodo di imposta 2023.

Si tratta comunque di un primo assaggio di quanto probabilmente verrà introdotto più avanti nel nostro ordinamento: la legge delega per la riforma fiscale ha infatti previsto, per autonomi, imprenditori individuali e contribuenti Isa, la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi ( articolo 5 della 111/2023).

Il perimetro

Ma vediamo meglio chi beneficia del differimento a nuovo anno del secondo acconto 2023.

Escluse società di persone e capitali e studi associati (e relativi redditi trasparenti), rientrano nella proroga soltanto imprenditori individuali e lavoratori autonomi con partita Iva a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del Tuir di ammontare non superiore a 170mila euro.

Il differimento dei termini riguarda anche forfettari e minimi e, in effetti, la relazione tecnica prevede il differimento al 2024 dell’incasso di 968,4 milioni di euro di imposta sostitutiva, mentre l’Irpef che è prevista slittare da novembre 2023 al 2024 è pari a 1.572,5 milioni di euro.

Il periodo d’imposta da monitorare

Il periodo di imposta da monitorare per verificare il limite di ricavi/compensi inferiori a 170mila euro che permette di accedere alla proroga è necessariamente il 2022. Il legislatore non richiede il ragguaglio ad anno, se ne deduce che, ad esempio, il professionista che ha iniziato l’attività al 1.7.2022 percependo compensi nel 2° semestre 2022 per 150.000 euro, possa versare nel maggior termine del 16 gennaio 2024.

Non rileva invece la stima di compensi e ricavi 2023: il professionista che ha percepito compensi nel 2022 per 180.000 euro e ne prevede 160.000 nel 2023 sarà pertanto tenuto al versamento del secondo acconto a novembre, salvo rideterminazione dello stesso sulla base del metodo previsionale.

Esclusi i contributi

Sono espressamente esclusi dalla proroga i contributi previdenziali (oltre ai contributi Inail), compresi quelli (come Inps commercianti, artigiani, parasubordinati) che si versano con F24 unitamente alle altre imposte: questi andranno versati necessariamente entro il 30 novembre.

Per quanto riguarda le imposte, c’è da domandarsi se l’agevolazione riguardi la sola Irpef (o imposta sostitutiva per i forfettari) o tutte le imposte dovute dal contribuente.

Spazio a cedolare secca, Ivie e Ivafe

Anche se la relazione tecnica tratta esclusivamente gli effetti del gettito traslato dal 2023 al 2024 per Irpef e imposta sostitutiva, il tenore della norma che prevede lo slittamento della seconda rata di acconto dovuta «in base alla dichiarazione dei redditi» pare lasciare pochi dubbi: si ritiene pertanto che tutti gli acconti possono beneficiare della proroga a gennaio con possibilità di ulteriore rateizzo. Potranno quindi essere versati a gennaio 2024, ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe.

I professionisti soci

Resta infine il dubbio se della norma possano beneficiare anche imprenditori e professionisti che non superano il parametro di ricavi e compensi nel 2022 ma che risultino anche soci di società di persone (o di capitale trasparenti) e associati di studi associati.

In assenza di limiti imposti dalla norma si ritiene che imprenditore e professionista con ricavi e compensi da partita Iva individuale non superiori a 170 mila euro beneficino della proroga anche quando siano soci o associati e ciò anche in riferimento agli acconti Irpef riferiti al reddito tassato per trasparenza.