Sì al credito per le imposte estere

Spetta al contribuente il credito per le imposte pagate all’estero se il reddito estero è stato obbligatoriamente assoggettato a ritenuta o ad imposta sostitutiva, in base a quanto stabilito della gran parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni. E la definitività del pagamento delle imposte all’estero può essere provata dalla dichiarazione rilasciata dal sostituto d’imposta. È quanto emerge dalla sentenza della Cgt Lombardia n. 567/1/2024 (presidente e relatore Punzo) che, in sede di riassunzione...

