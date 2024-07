Società a base ristretta, la Cassazione inquadra il nuovo onere della prova

Nell’ambito del processo tributario, l’articolo 6 della L 130/2022 ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 7 del Dlgs 546/1992, in base al quale il giudice è tenuto a valutare la prova «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale». Per la giurisprudenza di legittimità, la nuova disposizione:

1. «non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria» (...