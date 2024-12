Società di comodo, restano penalizzate le immobiliari con fabbricati sfitti per la crisi

Società di comodo, la modifica del decreto Irpef-Ires non salva le società immobiliari con fabbricati sfitti per via della crisi. Il taglio al 50% dei coefficienti del test di operatività, se da un lato farà uscire dalla stretta diverse società che locano a canoni modesti, non elimina le penalizzazioni per chi, pur senza rientrare tra i soggetti che la norma intende colpire, possiede immobili rimasti sfitti per situazioni di mercato.

Intervento provvisorio

L'articolo 9 della legge 111/2023 ha previsto la riscrittura delle...