Società cooperative, è il presidente il titolare effettivo di Gianni Allegretti









Con l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per la comunicazione dei titolari effettivi delle società di capitali e altri enti dotati di personalità giuridica, ha avuto inizio l’iter per addivenire alla iscrizione nel Registro delle imprese.

In attesa dei provvedimenti attuativi ancora mancanti, appare opportuno fare chiarezza per le società cooperative per le quali non trovano applicazione le regole generali previste per gli altri tipi societari.

Trattandosi, ...