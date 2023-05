Somme restituite, il rimborso dev’essere pari al tributo pagato di Alessia Urbani Neri

Link utili Cgt secondo grado Puglia, sentenza 3328/22/2022 Corte di Giustizia Tributaria









Nelle ipotesi in cui siano state versate le imposte su somme percepite da un ente erogatore, ma a questi restituite successivamente in adempimento di un obbligo giuridico, il contribuente ha diritto al rimborso delle stesse nell’ammontare pari all’aliquota in concreto applicata sul reddito complessivo, su cui ha inciso l’importo poi reso.

La Cgt della Puglia con la sentenza n. 3328/22/2022 (presidente e relatore Giardino), nell’interpretare l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis del Tuir, ha definito...