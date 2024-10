Start up, l’incapienza non ferma la detrazione sull’investimento

Molte le novità in arrivo con la definitiva approvazione arrivata alla Camera della legge sulle “imprese innovative”. Per gli investimenti in start-up e Pmi innovative - come definite dagli articoli 25, comma 2, del Dl 179/2012 e 4 del Dl 3/2015 - effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr, la novella introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull’investimento anche in caso di “incapienza”, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore...

