Strumento utilizzabile anche tramite cessioni solo se l’attività prosegue

Come nel concordato in continuità anche per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) si potrà prevedere la liquidazione di beni non necessari e il ricorso alla continuità indiretta, che compie così un altro passo della sua “lunga marcia” per l’equiparazione a quella diretta. Saranno inoltre possibili anche piani a contenuto parzialmente liquidatorio, ma solo nel contesto di continuità aziendale. Sono queste le principali novità contenute nelle ipotesi di modifica all’articolo 64...

