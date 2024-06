Super-Ace, non serve il visto di conformità per compensare il credito

Non serve il visto di conformità per compensare in F24 il credito derivante dalla conversione della super-Ace di cui al Dl 73/2021. Il chiarimento giunge dalla risposta a interpello 139 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. Si tratta di un credito che deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nel comma 574 della legge 147/2013. Pertanto, l’indicazione di tale credito nel modello Redditi è funzionale all’attività di controllo ma non anche...

