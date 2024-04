Taglio delle passività ma solo rispettando i diritti di prelazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può prevedere il pagamento dei creditori chirografari se non vengono soddisfatte prima le pretese dei creditori privilegiati. Lo afferma il Tribunale di Bari con il decreto del 20 febbraio 2024. Secondo i giudici pugliesi, il piano, predisposto ai sensi dell’articolo 67 del Codice della crisi, non può derogare al principio del rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, previsto dall’articolo 2741 del Codice civile.

Se...