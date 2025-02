Tassazione più leggera per i patti di famiglia

L’attribuzione che, nel patto di famiglia, il legittimario assegnatario effettua a favore del legittimario non assegnatario, al fine della liquidazione dovuta a quest’ultimo in base all’articolo 768-quater del Codice civile, è da considerare, sotto il profilo fiscale, come una donazione effettuata dall’ascendente al discendente (e non tra parenti in linea collaterale): con la conseguenza che si applica l’aliquota del 4 (e non del 6 per cento) e la franchigia di 1 milione (e non di 100mila) euro....

