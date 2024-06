Taxi, la ricevuta del Pos non basta per i costi

Ricevute di pagamenti elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, di per sé non sufficienti a documentare fiscalmente la spesa deducibile a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come ad esempio le ricevute dei taxi. È la posizione espressa dall’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 142/ 2024, richiamando le precedenti indicazioni rese in tema di dematerializzazione e conservazione di note spese e giustificativi.

Inoltre, la risposta ribadisce come si sia...