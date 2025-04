Titoli di Stato da cancellare nell’Isee precompilato

Qualora si scelga di richiedere l’Isee utilizzando una dichiarazione sostitutiva unica, occorre tener presente che il sistema non esclude automaticamente dal patrimonio mobiliare del nucleo familiare i titoli di Stato fino all’ammontare di 50mila euro. La precisazione è contenuta nella circolare 73/2025 pubblicata dall’Inps nel pomeriggio del 3 aprile, giorno in cui è divenuta operativa la possibilità di richiedere l’indicatore neutralizzando i titoli di Stato, come previsto dalla legge 213/2023....

